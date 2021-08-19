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أحمد فوزي صالح:" أستعد لتحضير مسلسل جديد يدور حول عالم الجريمة"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تحدث المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح عن مسلسل "الحرامي 2" الذي يعرض حالياً عبر منصة شاهد VIP، والذي قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول منه. 

وقال أحمد فوزي في تصريحات صحفية له أنه يقوم حالياً بتحضير فيلم جديد ومسلسل جديد يدور حول عالم الجريمة، مضيفًا أن المسلسل سيعرض عبر منصة إلكترونية مثل مسلسل "الحرامي2" ، الذي يعد آخر أعماله التي تم عرضها.

وأكد أحمد فوزي أن الفيلم يطرح تساؤلاً مهماً على الجمهور، مُضيفًا:" العمل بيطرح سؤال ماذا لو شخص برئ أصبح مجرم؟ ماذا ممكن أن يفعل في حينها". 


وكشف أحمد فوزي عن أعماله التي لم تكتمل، مُشيرًا أن أغلب أعماله التي لم تخرج إلى النور كانت عن المرأة، مُضيفًا:"كل المسلسلات التي قمت بها كانت عن النساء فيما عدا فيلم الحرافيش، ولكن للأسف منها أعمال قيد الإنتاج". 


مسلسل" الحرامي " بطولة محمد جمعة،أحمد داش،رنا رئيس وعدد كبير من النجوم وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح. 

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