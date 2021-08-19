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شهود عيان: مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار من عناصر طالبان

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفاد شهود عيان، بمقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار من عناصر طالبان وتدافع خلال مسيرة بمناسبة يوم الاستقلال في مدينة أسد أباد الأفغانية.

 

قال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الخميس، إن القتلى في مطار كابل سقطوا بسبب التدافع أو بإطلاق النار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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