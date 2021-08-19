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عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، حقيقة رحيل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة هذه الأنباء، مشيراً إلى أن رغبة اللاعب هي البقاء داخل جدران القلعة الحمراء، وأن الإعلان عن تجديد عقده مع الأهلي سيتم عقب نهاية الموسم مباشرة.

وينتهي عقد السولية مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم صيف 2022، ومن المنتظر أن يمدد لموسمين إضافيين على أن ينتهي ينهابة 2024.

ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملفاته بشان الراحيلن والمعارين خلال الساعات القدمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

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