اليوم.. تامر حسني يحيي حفلاً غنائياً في مارينا



انتهى النجم تامر حسني، من اجراء كافة البروفات والاستعدادات النهائية لحفل المسرح الروماني بمارينا المقرر اقامته مساء اليوم 19 أغسطس الجاري.



ومن المتوقع أن يقدم حسني، في الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.





جدير بالذكر أن حسني، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا فى جدة بالسعودية، وأشاد الجمهور بالحفل الغنائي لنجم الجيل، حيث ظل يغني ثلاث ساعات متواصلة وسط أجواء من السعادة البالغة المتبادلة بينه وبين الجمهور السعودي.

