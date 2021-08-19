Advertisements

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.. تعرف على موعد التقديم

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:34 ص
تظمات الثانوية العامة
تظمات الثانوية العامة
Advertisements
رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.. تعرف على موعد التقديم

يبحث العديد من الطلاب عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، واعتلت هذه العبارة محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث الطلاب عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، وموعد التقديم والرسوم وكافة التفاصيل الأخرى

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بنشر رابط إلكتروني عصر يوم السبت الموافق ٢١ أغسطس لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021.


وتظلمات الثانوية العامة 2021 سوف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 22 أغسطس 2021 ومن المقرر أن يستمر تقديم التظلمات لأكثر من أسبوعين إلكترونيًا، يقوم خلال هذه الأيام الطالب بالتظلم على المواد التي يرغب في إعادة تصحيحها للحصول على العديد من الدرجات، حيث اتاحة الوزارة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 بالمجان هذا العام تسهيلا على الطلاب وتوفيرا لهم.


رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، كما سيتسلم طالب الثانوية العامة نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

موعد إتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021
أكدت وزارة التربية والتعليم أن رابط تظلمات الثانوية العامة2021 سوف يتم غطلاقه خلال الساعات المقبلة، وأن التظلمات هذا العام تكون إلكترونية من خلال رابط الوزارة التي ستعلن عنه قريبا.

الكلمات المفتاحية

طلبات التظلمات رابط تظلمات الثانوية 2021 تظلمات الثانويه العامه تظلمات الثانوية 2021 الثانويه العامة

أخبار تهمك

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يستقر على بديل دينامو برشلونة في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

تطورات مثيرة بشأن رحيل الساحر عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ 19 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 9 دقيقة

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

تظلمات الثانوية العامة| استعلم عن خطوات التقديم للتظلم على النتيجة وطريقة دفع المصاريف

برقم الجلوس.. "التعليم" تتيح خدمة جديدة لطلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة

"التعليم": إرسال نتيجة التظلمات للطلاب إلكترونيا

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 وكيفية احتساب الدرجات الزيادة|رابط جديد tazalom

لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة.. تظلمات امتحانات 2021 "مجانا"

عاجل.. وزير التعليم: "تظلمات الثانوية" لا تتدخل في تقدير الدرجات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:36 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

11:59 ص

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

11:00 ص

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

10:41 ص

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

10:21 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان