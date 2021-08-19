رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.. تعرف على موعد التقديم

يبحث العديد من الطلاب عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، واعتلت هذه العبارة محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث الطلاب عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، وموعد التقديم والرسوم وكافة التفاصيل الأخرى

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بنشر رابط إلكتروني عصر يوم السبت الموافق ٢١ أغسطس لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021.









وتظلمات الثانوية العامة 2021 سوف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 22 أغسطس 2021 ومن المقرر أن يستمر تقديم التظلمات لأكثر من أسبوعين إلكترونيًا، يقوم خلال هذه الأيام الطالب بالتظلم على المواد التي يرغب في إعادة تصحيحها للحصول على العديد من الدرجات، حيث اتاحة الوزارة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 بالمجان هذا العام تسهيلا على الطلاب وتوفيرا لهم.









رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، كما سيتسلم طالب الثانوية العامة نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.



