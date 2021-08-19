Advertisements

تنسيق الجامعات 2021.. 170 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 170 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 23/8/2021، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس.

بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

الكلمات المفتاحية

تنسيق 2021

أخبار تهمك

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يستقر على بديل دينامو برشلونة في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ أقل من نصف ساعة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يومين

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مثيرة بشأن رحيل الساحر عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ثلث ساعة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 15 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 45 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 60 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2021.. 75 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

التعليم العالي: 95 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2021.. 105 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:36 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

11:59 ص

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

11:00 ص

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

10:41 ص

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

10:21 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان