Advertisements

جامعة القاهرة تطلق فعاليات معسكر قادة المستقبل من 21 أغسطس حتى 14 سبتمبر

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
تستعد جامعة القاهرة لإطلاق النسخة الرابعة من معسكر "قادة المستقبل الذي يقام تحت عنوان: "إعادة بناء الإنسان" في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

وتُقام فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ويتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة لتخريج 400 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن لقاء طلاب الجامعة مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء سيثري الفكر الشبابي من خلال خبرات كبار المفكرين وتجاربهم، بما يعزز لدى الشباب ثقافة الانتماء الوطني والتعرف على حقائق المشروعات العملاقة التي تقودها الدولة الوطنية، والإجابة على تساؤلات الطلاب، مع إدارة حلقات النقاش معهم حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها في بناء مستقبل أجيال الوطن.

ويحتفي المعسكر في نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة في وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن بينهم فضيلة مفتى الجمهورية د. شوقي علام، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمستشار بهاءالدين أبو شقة، والدكتور سعد الدين الهلالي، والأستاذ ثروت الخرباوي، والدكتور حسام موافي، والأستاذ مرسي عطا الله، والأستاذ أسامة سرايا، والأستاذ وجدي زين الدين، والأستاذ أكرم القصاص، والأستاذ محمد أمين وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

معسكر جامعة القاهرة مصر محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة

أخبار تهمك

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ 19 دقيقة

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

كومان يستقر على بديل دينامو برشلونة في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة بشأن رحيل الساحر عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الخشت": نحتاج إلي تأسيس عقل مصري جديد.. ويجب التخلص من ثقافات التآمر والتبرير (صور)

جامعة القاهرة تصدر كتابا عن فعاليات الموسم الثقافي لعام 2018

الثلاثاء.. لقاء مفتوح لوزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة مع الطلاب حول تفكيك الفكر المتطرف

22 يونيو.. جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل

أكبر خريطة للأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة.. 10 معلومات

السبت.. انطلاق فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة القاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:36 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

11:59 ص

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

11:00 ص

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

10:41 ص

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

10:21 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان