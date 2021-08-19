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صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد نجوم برشلونة الإسباني بات قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وباتت أيام المدافع الفرنسي أومتيتي معدودة داخل نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وهدد نادي برشلونة أومتيتي بشكل صريح بفسخ تعاقده في حال رفض الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن أومتيتي يفاضل بين عرضين لمغادرة برشلونة هذا الصيف.


ويفاضل أومتيتي بين العودة إلى صفوف نادي ليون في الانتقالات الصيفية الحالية، أو الانتقال إلى نادي روما الإيطالي.


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