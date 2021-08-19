قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1838 لسنة 2021، بالموافقة على عرض قطعة أثرية بالجناح المصري بمعرض «إكسبو دبي 2020» بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من أول أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، بخلاف مدة الإعداد والتغليف والنقل والشحن.



كما نص القرار على أن تكون القطعة الأثرية المُشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى مكانها بجمهورية مصر العربية.



ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.