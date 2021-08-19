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المتحدث باسم طالبان: نرغب في بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع الدول

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:08 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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قال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الخميس، إن الحركة ترغب في بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع الدول، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                           

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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