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في هذا الموعد.. ليلي علوي تستأنف تصوير مشاهدها بمسلسل" منورة بأهلها "

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تستأنف الفنانة ليلى علوى تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "منورة بأهلها"، يوم الأحد المقبل فى ديكور شقة باستوديو النحاس بمنطقة الهرم، وتجمعها المشاهد بالفنان باسم سمرة. 


وكان قد تحدث المخرج يسري نصر الله في تصريحات صحفية أنه تم توقف التصوير لفترة، وذلك بسبب معاينة الديكورات. 


يذكر أن المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج يسري نصر الله ، بطولة ليلى علوي ،باسم سمرة ، أحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وسلوى خطاب ".

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