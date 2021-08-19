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الاسكان : تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 بمدينة رشيد الجديدة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:06 م
رشيد الجديدة
رشيد الجديدة
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن نسبة إنجاز تنفيذ مشروع الاسكان الساحلي المتميز بمدينة رشيد بلغت نحو 80%، وجار تنفيذ حاليا مشروع بشائر الخير 4 بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأضاف الوزير خلال بيان صحفي ، تم  تنفيذ ٥٦٤ وحدة سكنية (25 عمارة) بالإسكان الساحلي المتميز بمدينة رشيد الجديدة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات والواجهات بعددٍ من العمارات.

واشار إلى أن المرحلة العاجلة للمدينة على مساحة 268 فدانا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 778 مليون، حتى الآن.

وأكد  " الجزار"،  أنه جارٍ بمدينة رشيد الجديدة تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (33 عمارة) بنسبة إنجاز 80%، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

ولفت الوزير، إلى أنه من المقرر أن تستوعب المدينة كافة أنواع الإسكان ( السياحي – المتوسط – الاجتماعي )، بجانب المشروعات الخدمية و التنموية المختلفة، كما تعد المدينة متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

من جانبه، أضاف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بغرب كارفور، أنه يجري حالياً استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، بجانب أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف م3/ يوم لتغذية المرحلة العاجلة للمدينة.

وقال رئيس الجهاز، إن المدينة تبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي ١٠ كم، وسيتم تنفيذ مناطق خدمات ومناطق أحياء بكافة مستويات الإسكان والمشروعات العمرانية المتكاملة والمشـروعات الترفيهية والسـياحية والاسـتفادة من جميع واجهات المدينة الشـاطئية وأيضا موقعها المتميز لتلاقي نهر النيل مع البحر المتوسط، لافتاً إلى أنه من المقرر أيضاً إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية، بجانب تخصيص مساحة 35 فداناً لإنشاء جامعة رشـيد كعامل جذب للاستثمار والسكن بالمدينة، وتخصيص أراض لإقامة مدارس ومناطق خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

جدير بالذكر أن مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط، وذلك ضمن توجه الدولة لاستغلال المواقع المتميزة وتنميتها.

الكلمات المفتاحية

رشيد الجديدة ومشروع بشائر الخير 4 رشيد الجديدة بشائر الخير 4

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