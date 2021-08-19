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حملة جديدة بحدائق أكتوبر لرصد المخالفات

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:57 ص
جانب من الحملة لضبط المخلفات
جانب من الحملة لضبط المخلفات
أحمد الشيخ
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كشف  المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر،  عن  شن حملة جديدة لإزالة المخالفات الخاصة بتغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة،  بجانب إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وغلق النشاط المخالف تماماً.

 وأضاف خلال بيان صحفي ، أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبمشاركة إدارات التنمية والأحياء والأمن بالجهاز، وذلك استكمالاً لما بدأه جهاز المدينة الفترة الماضية من إزالة لجميع المخالفات والظواهر العشوائية.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أنه لن يتم السماح بتنفيذ أي مخالفات خاصة التعدي على أملاك الدولة والطرق العامة ومخالفات تغيير النشاط، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات ليل نهار للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.​


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