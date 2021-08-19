بـ"أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على عنصر إجرامي بالدقهلية

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية - 3بنادق خرطوش - 2فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 12 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 2هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.



