تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين والدفاع يتقدم بطلب لرد المحكمة

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تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين والدفاع يتقدم بطلب لرد المحكمة
الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:30 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
وكان دفاع المتهمين طلب رد قاضي المحاكمة، ومن المقرر نظر طلب الرد بجلسة 25 أغسطس الجاري أمام الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة.
وعلى رأسهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس طالب بحصوله على صورة رسمية من أوراق الاتهام، لتجاوز أوراقها 1500 صفحة، واحتواء ملف الدعوي على مقاطع مصورة وصوتية، وطالب بتشكيل لجنة فنية وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعرفة حقيقة نشر المتهمين مقالات أو مقاطع مصورة، عليها.
ويأتي ذلك في حين أنكر المتهمون كافة ما نسبته إليهم نيابة أمن الدولة، من اتهامات عن نشر أخبار كاذبة.
كما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2012، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي.
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