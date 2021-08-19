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تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين والدفاع يتقدم بطلب لرد المحكمة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وكان دفاع المتهمين طلب رد قاضي المحاكمة، ومن المقرر نظر طلب الرد بجلسة 25 أغسطس الجاري أمام الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة.

وعلى رأسهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس طالب بحصوله على صورة رسمية من أوراق الاتهام، لتجاوز أوراقها 1500 صفحة، واحتواء ملف الدعوي على مقاطع مصورة وصوتية، وطالب بتشكيل لجنة فنية وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعرفة حقيقة نشر المتهمين مقالات أو مقاطع مصورة، عليها.

ويأتي ذلك في حين أنكر المتهمون كافة ما نسبته إليهم نيابة أمن الدولة، من اتهامات عن نشر أخبار كاذبة.
كما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2012، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي.

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