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صحة المنيا تحرر 155 مخالفة وتعدم 454 كيلو جرام أغذية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنظيم حملاتها التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت الغذائية ومنافذ عرض وبيع المنتجات الغذائية، وذلك ضمن خطة المديرية للمرور الميداني على المحال التجارية والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.

أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك في الفترة من 1 حتى 15 أغسطس الجاري، حيث تم المرور على 383 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا أنه خلال الحملات تم تحرير 155 مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين (مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ـ مخالفات غش ـ عدم وجود شهادات صحيةـ ضبط منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص)، مؤكدًا على استمرار جهود مديرية الصحة في رصد المخالفات وتحقيق الانضباط.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 454 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية بالإضافة إلى ضبط 1800 لتر عصائر و46 كيلو عسل و6 لتر زيت طعام منتهية الصلاحية، وتم سحب 290 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، واستخراج 539 شهادة صحية للعاملين في محال بيع وتصنيع الأغدية، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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