الإسكندرية تشن حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 51 محلا مخالفا، وغلق 10 مقاهى والتحفظ على عدد 1342 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1900 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية حوالي 466 ألف جنيها خلال أسبوع.



هذا وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على إستمرار الحملات على الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، والسكرتير العام بالمحافظة، والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

