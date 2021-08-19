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درة تروج لمسلسلها الجديد"زي القمر"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرصت الفنانة درة على الترويج لمسلسلها الجديد"زي القمر"، والذي من المقرر عرضه قريباً على الشاشات،وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة مقطع فيديو من الإعلان الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائله:"تابعوا غالية زي القمر على قناة cbc ابتداءً من يوم 28/8". 

مسلسل "زي القمر" بطولة درة، فراس سعيد، أحمد حلاوة، مراد مكرم، فرح يوسف، هاجر الشرنوبي، إخراج شيرين عادل، تأليف أحمد فرغلي، أحمد حسني.

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