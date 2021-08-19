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تنسيق 2021.. اعرف مصروفات الجامعات الخاصة
الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:37 م
محمد العطار
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تصدرت الجامعات الخاصة مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان نتيحة الثانوية العامة ومحاولات الطلاب لدراسة أفضل الكليات التي يمكن الالتحاق بها.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 بنسبة نجاح 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.
وقال الدكتور محمد حلمى الغر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة يقل قليلا عن الجامعات الحكومية بحدود 1 أو 2%، والجامعات الأهلية تنخفض عنه 5%.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أسعار مصروفات كليات الجامعات الخاصة بعد زيادة عمليات البحث عنها:
أسعار الجامعة المصرية الروسية
كلية طب وفم الأسنان 57000
كلية الصيدلة pharm d 41000
كلية الصيدلة pharm d clinical 44500
كلية الهندسة 30000
الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات " برنامجى علم البيانات والذكاء الاصطناعى" 24000
الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 21000
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات 30000
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 32000
اللغات والترجمة 24000
الآثار والإرشاد السياحى 18000
التربية الخاصة 16000
مع إضافة 1000 جنيه للساعات الإضافية بكل تخصص
كلية الطب البشرى 120000 و3000 الساعات الإضافية
طب وجراحة الفم والأسنان 94000 و2000 جنيه للساعات الإضافية
الصيدلة 72000 و2000 للساعات الإضافية
العلاج الطبيعى 65000 و1500 للساعات الإضافية
التكنولوجيا الحيوية 55000 و1000 للساعات الإضافية
تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 36000 و1000 الساعات الإضافية
التمريض 22000 و1000 الساعات الإضافية
الهندسة 55000 و1500 الساعات الإضافية
جامعة 6 أكتوبر
كلية الطب والجراحة 125000
كلية طب الأسنان 100000
كلية الصيدلة برنامج الفارم 85000
كلية الصيدلة برنامج الفارم والصيدلة الإكلينيكية 95000
كلية العلاج الطبيعى 70000
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 40000
كلية التمريض 25000
كلية الهندسة 60000
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35000
كلية الفنون التطبيقية 40000
كلية الاقتصاد قسم انجليزى 40000
كلية الاقتصاد قسم عربى 30000
كلية اللغات والترجمة قسم انجليزى 30000
كلية اللغات والترجمة باقى الأقسام 250000
كلية الإعلام وفنون الاتصال 350000
كلية التربية " رياض أطفال – خاصة - علم نفس" 20000
كلية التربية " عربى –انجليزى- حاسب آلى –المانى" 250000
كلية السياحة والفنادق 20000
جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل
96000 لكل الأقسام العلوم والهندسة ولم تشهد زيادة عن العام الماضى
جامعة الاهرام الكندية
كلية الصيدلة 180 ألف
كلية طب الأسنان 123 ألف
كلية الهندسة 62 ألف
كلية إدارة الإعمال 51 ألف
كلية الإعلام إنجليزي 51 ألف
كلية الإعلام عربي 46 ألف
كلية العلاج الطبيعي 88 ألف
كلية الحسابات 56 ألف
كلية لغات وترجمة 46 ألف
جامعة المستقبل
كلية الصيدلة 106 ألف
كلية طب الأسنان 137 ألف
كلية الهندسة 65 ألف
كلة السياسة والاقتصاد 52 ألف
كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف
كلية الحسابات 57 ألف
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