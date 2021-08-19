تنسيق 2021.. اعرف مصروفات الجامعات الخاصة



تصدرت الجامعات الخاصة مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان نتيحة الثانوية العامة ومحاولات الطلاب لدراسة أفضل الكليات التي يمكن الالتحاق بها.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 بنسبة نجاح 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.



وقال الدكتور محمد حلمى الغر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة يقل قليلا عن الجامعات الحكومية بحدود 1 أو 2%، والجامعات الأهلية تنخفض عنه 5%.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أسعار مصروفات كليات الجامعات الخاصة بعد زيادة عمليات البحث عنها:



أسعار الجامعة المصرية الروسية

كلية طب وفم الأسنان 57000

كلية الصيدلة pharm d 41000

كلية الصيدلة pharm d clinical 44500

كلية الهندسة 30000

الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات " برنامجى علم البيانات والذكاء الاصطناعى" 24000

الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 21000





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



كلية تكنولوجيا المعلومات 30000

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 32000



اللغات والترجمة 24000

الآثار والإرشاد السياحى 18000

التربية الخاصة 16000

مع إضافة 1000 جنيه للساعات الإضافية بكل تخصص

كلية الطب البشرى 120000 و3000 الساعات الإضافية

طب وجراحة الفم والأسنان 94000 و2000 جنيه للساعات الإضافية

الصيدلة 72000 و2000 للساعات الإضافية

العلاج الطبيعى 65000 و1500 للساعات الإضافية

التكنولوجيا الحيوية 55000 و1000 للساعات الإضافية

تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 36000 و1000 الساعات الإضافية

التمريض 22000 و1000 الساعات الإضافية

الهندسة 55000 و1500 الساعات الإضافية



جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة 125000

كلية طب الأسنان 100000

كلية الصيدلة برنامج الفارم 85000

كلية الصيدلة برنامج الفارم والصيدلة الإكلينيكية 95000

كلية العلاج الطبيعى 70000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 40000

كلية التمريض 25000

كلية الهندسة 60000

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35000

كلية الفنون التطبيقية 40000

كلية الاقتصاد قسم انجليزى 40000

كلية الاقتصاد قسم عربى 30000

كلية اللغات والترجمة قسم انجليزى 30000

كلية اللغات والترجمة باقى الأقسام 250000

كلية الإعلام وفنون الاتصال 350000

كلية التربية " رياض أطفال – خاصة - علم نفس" 20000

كلية التربية " عربى –انجليزى- حاسب آلى –المانى" 250000

كلية السياحة والفنادق 20000



جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

96000 لكل الأقسام العلوم والهندسة ولم تشهد زيادة عن العام الماضى





جامعة الاهرام الكندية

كلية الصيدلة 180 ألف

كلية طب الأسنان 123 ألف

كلية الهندسة 62 ألف

كلية إدارة الإعمال 51 ألف

كلية الإعلام إنجليزي 51 ألف

كلية الإعلام عربي 46 ألف

كلية العلاج الطبيعي 88 ألف

كلية الحسابات 56 ألف

كلية لغات وترجمة 46 ألف





جامعة المستقبل

كلية الصيدلة 106 ألف

كلية طب الأسنان 137 ألف

كلية الهندسة 65 ألف

كلة السياسة والاقتصاد 52 ألف

كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف

كلية الحسابات 57 ألف