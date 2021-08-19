موعد مباراة النصر ضد الحزم اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه نادي النصر نظيره نادي الحزم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





يذكر أن نادي النصر قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق ضمك فى الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.



