جمال يوسف: اتعلمت من محمد صبحي الإلتزام وحب المسرح



تحدث الفنان جمال يوسف عن الدروس التي تعلمها من الفنان محمد صبحي، موضحًا مدي قربه منه وسعادته بصداقته.



وكشف الفنان جمال يوسف عن علاقته بالفنان محمد صبحي، في تصريحات صحفية ، مُشيرًا إلى أن محمد صبحي مدرسة، وأنه يتمنى أن يقدم معه عملاً فنياً، وأنه يشعر بالرعب عندما يستقبل مكالمة هاتفية منه، وأنه تربى عنده في المسرح".



وأضاف جمال يوسف قائلاً:" محمد صبحي أطيب بني آدم في الدنيا وهو قامة كبيرة وتعلمت منه الكثير ،الاحترام والالتزام، وجعلني أحب المسرح ".



ويذكر أن الفنان جمال يوسف شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اللي مالوش كبير"، "وضد الكسر"، "وفارس بلا جواز"،"ضل راجل"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.