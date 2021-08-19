تشكيل النصر المتوقع ضد الحزم اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه نادي النصر نظيره نادي الحزم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة النصر المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: وليد عبدالله





خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد، علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام





خط الوسط: أندرسون تاليسكا، بيتروس، علي الحسن، جلال الدين مشاريبوف





خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبو بكر



