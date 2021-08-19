جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية بمدارس المتفوقين 2021





والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 9 سبتمبر الكيمياء، السبت 11 سبتمبر الفيزياء والأحد 12 سبتمبر الأحياء والجيولوجيا والرياضيات، والاثنين مقاييس المفاهيم الأحياء والرياضيات البحتة والثلاثاء 14 سبتمبر اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020-2021، تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى الطلاب يوم السبت 4 سبتمبر مقاييس المفاهيم" اللغة الإنجليزية، والأحد 5 سبتمبر اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " اللغة الإنجليزية" والإثنين 6 سبتمبر اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات" اللغة العربية ومقاييس المفاهيم اللغة العربية والثلاثاء 7 سبتمبر الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.