أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصورة جديدة له برفقة زوجته ندى الكامل

زوجته ندى الكامل، عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ندي كامل في الصور وهي مُرتدية فستان طويل باللون الأبيض به فتحات من الجناب، واعتمدت على تسريحة شعر الضفيرة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وعلق عليها قائلاً:"الجمال والرياضة".



يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح فيلمه الجديد "٣٠ مارس" في سبتمبر المقبل وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

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