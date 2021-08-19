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تصريح عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن حركة طالبان

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:41 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في مقابلة مع أيه.بي.سي نيوز، إنه لا يعتقد أن طالبان تغيرت.

 

وطالب بايدن، حركة طالبان بأن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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