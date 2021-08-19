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ريال مدريد يحدد بديل مبابي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
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حدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بديل كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حال فشل ضم اللاعب هذا الصيف.


ووفقا لصحيفة الماركا الإسبانية فإن ريال مدريد وجه أنظاره نحو التعاقد مع هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند وذلك حال فشل انضمام مبابي للبرنابيو بسبب تمسك باريس سان جيرمان بخدمات اللاعب.


واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سوف يبذل قصارى جهده من أجل ضم النرويجي إيرلانج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، في الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات.


وكان رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أكد في وقت سابق أنه لا توجد أي نية لرحيل هالاند في الموسم الجاري، وسيبقى موسمًا آخر في سيجنال أدونا بارك.

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