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تامر حسني ينشر صور من التحضيرات النهائية لحفل اليوم

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تامر حسني ينشر صور من التحضيرات النهائية لحفل اليوم
نشر النجم تامر حسني، منذ قليل فيديوهات وصور من التحضيرات النهائية لحفل اليوم بالساحل الشمالي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق حسني، عليها قائلاً:"من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالي، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات، وأتمنى استمرار المسرح واقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم، مستنيكوا النهاردة إن شاء الله".

ومن المقرر أن يقدم حسني، في الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.


جدير بالذكر أن حسني، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا فى جدة بالسعودية، وأشاد الجمهور بالحفل الغنائي لنجم الجيل، حيث ظل يغني ثلاث ساعات متواصلة وسط أجواء من السعادة البالغة المتبادلة بينه وبين الجمهور السعودي.

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