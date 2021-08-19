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لرفضها الزواج من ثري.. تجديد حبس متهمة بقتل ابنتها

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة وشقيقها بتهمة إلقاء نجلة المتهة الأولى من الطابق السادس، بسبب رفضها الزواج من شاب ثري، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليها ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب ميسور الحال تقدم لأسرتها وعندما رفضت قاموا بدفعها وسقطت من الطابق السادس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة د أ، 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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