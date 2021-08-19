تأجيل استئناف ميرهان كيلر لنوفمبر المقبل

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقدَّم من عارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر والشهيرة بـ"ميرهان كيلر" على الحكم الصادر بتغريم قناة النهار مليون جنيه، بسبب نشر فيديو يتضمن إساءات إليها إلي جلسة 16 نوفمبر المقبل.



وتطالب عارضة الأزياء فى الاستئناف المقدَّم، ضد "شركة ترنتا" مالكة القناة، بزيادة مبلغ التعويض ليصل إلى 10 ملايين جنيه بدلًا من مليون جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب نشر قناة النهار فيديو يحمل إساءة لها عن طريق البرنامج الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين.



وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في وقت سابق بتغريم قناة النهار مليون جنيه في دعوى عارضة الأزياء ميرهان كيلر، بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين، وعدم حذف الفيديو من "يوتيوب"، وفقًا لصحيفة الدعوى.



وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019، وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين برنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة، وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان، واستخدم عبارات تحمل إسقاطًا جنسيًّا عليها، وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري، وذكر ألفاظًا تحمل إهانة لها وتحقيرًا من شأنها، وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم، ما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.



وأضافت الدعوى أن المدعية أصابتها أضرارًا مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقًا للقانون مطالبة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب، مطالبة بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.