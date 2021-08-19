أهم مباريات اليوم الخميس 19-8-2021





وانطلقت من جديد الدوريات العربية والأوروبية لموسم 2021-2022، بعد نهاية العطلات الصيفية عقب نهاية بطولتي اليورو وكوبا أمريكا.





أهم مباريات اليوم : وإليكم جدول





دوري المؤتمر الأوروبي

طرابزون سبور - روما 19:30

باسوش فيريرا - توتنهام 20:30





الدوري السعودي

الفيصلي - النصر 19:50

الحزم - الأهلي 18:10





الدوري المصري

بيراميدز - أسوان 21:00