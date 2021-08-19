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أهم مباريات اليوم الخميس 19-8-2021

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
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يستعرض موقع "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 على كافة البطولات العربية والأوروبية.

وانطلقت من جديد الدوريات العربية والأوروبية لموسم 2021-2022، بعد نهاية العطلات الصيفية عقب نهاية بطولتي اليورو وكوبا أمريكا.

وإليكم جدول أهم مباريات اليوم:

دوري المؤتمر الأوروبي
طرابزون سبور - روما   19:30
باسوش فيريرا - توتنهام 20:30

الدوري السعودي
الفيصلي - النصر 19:50
الحزم - الأهلي 18:10

الدوري المصري
بيراميدز - أسوان 21:00

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