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أهم مباريات اليوم الخميس 19-8-2021
الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:43 م
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يستعرض موقع "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 على كافة البطولات العربية والأوروبية.
وانطلقت من جديد الدوريات العربية والأوروبية لموسم 2021-2022، بعد نهاية العطلات الصيفية عقب نهاية بطولتي اليورو وكوبا أمريكا.
وإليكم جدول أهم مباريات اليوم:
دوري المؤتمر الأوروبي
طرابزون سبور - روما 19:30
باسوش فيريرا - توتنهام 20:30
الدوري السعودي
الفيصلي - النصر 19:50
الحزم - الأهلي 18:10
الدوري المصري
بيراميدز - أسوان 21:00
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