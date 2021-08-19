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بهذه الطريقة.. سامو زين يروج لألبومه الجديد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرص الفنان سامو زين على الترويج لألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر سامو عبر إنستجرام صورة البوستر الرسمي للألبوم، وعلق عليه قائلاً:" قريبًا ألبوم جديد". 

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلي"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".

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