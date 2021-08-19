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أحمد عوض يكشف طموحات فاركو في الدوري الممتاز

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفي
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أعرب أحمد عوض مدافع الفريق الأول لكرة القدم فاركو عن سعادته بالتأهل إلى بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل. 

وقال أحمد عوض مدافع فريق فاركو أن ناديه لن ضيف شرف أو لقمة سائغة في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل مع الاحترام لجميع المنافسين.

وواصل:"نسعى لتقديم مستوى فني قوي في الظهور الأول ببطولة الدوري الممتاز واحتلال مركز متقدم ضمن المربع الذهبي في المسابقة المحلية بالموسم الجديد".

وأشاد مدافع فريق فاركو بمجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق بعد المجهود الذي بذله مع الفريق من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز.

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