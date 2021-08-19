Advertisements

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع في أفغانستان

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ أكد الرئيس دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشددًا سيادته على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء علي المستوي الثنائي او في اطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي افغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يومين

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

منذ ساعة الا ربع

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يستقر على بديل دينامو برشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

01:40 م

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

12:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان