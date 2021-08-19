السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع في أفغانستان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.





وأكد رئيس الوزراء العراقي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



