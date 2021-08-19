بهذه الطريقة.. علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها

وعلقت علا رشدي على الصورة قائلة:"اليوم أتممت عاماً آخر من العمر إلى الأبد، أنا اشعر بالنعمة والامتنان لحياتي، وصحتي، وابتسامتي، وشعري، وجسدي، وعقلي، وروحي، وأنفاسي، زوجي عائلتي، أصدقائي، شغفي، لابقائها دائماً، حقيقة ولكم".







يذكر أن أخر أعمال علا رشدي شاركت في فيلم "ثانية واحد" وهو من بطولة ديما الشربيني، مصطفي خاطر، علا رشدي، فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، محمد أسامة، ومن إخراج أكرم فريد، تأليف مفيد حامد.

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها صورة جديدة لها من مراسم احتفالها بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".