موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري والقناة الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





حقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا في آخر مبارياته على وادي دجلة بهدفٍ نظيف، وفي نفس التوقيت الذي تعادل فيه الأهلي مع طلائع الجيش.





ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 69 نقطة.





وعلى الجانب الأخر، ضمن سيراميكا كليوباترا البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وهو بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.





موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات الدوري المصري الممتاز.



