تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد الفيصلي اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه نادي أهلي جدة نظيره نادي الفيصلي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي الفيصلي فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاء تشكيل أهلي جدة المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبدالله حسون، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، لوكاس ليما

خط الوسط: نوح الموسى، فيجسا، إدريس فتوحي

خط الهجوم: عبدالرحمن الغريب، هيثم عسيري، ألكسندر ميتريتا



