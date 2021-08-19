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زيادة قوية في فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو سجل زيادة قوية  بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.

 

وسجل فائض ميزان المعاملات الجارية لدول الاتحاد الأوروبي 21.8 مليار يورو في يونيو ، ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو أيار وفقا لأرقام مُعدلة.

 

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من اثنين بالمئة في فترة 12 شهرا السابقة عليها.

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