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الحريري: إيران تعطل تأليف الحكومة اللبنانية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:05 م
الحريري
الحريري
وكالات
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قال السياسي اللبناني سعد الحريري، اليوم الخميس، إن إيران تعطل تأليف الحكومة اللبنانية.

 

وأضاف الحريري، في تصريحتا صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "كيف تجيز طهران لنفسها مخالفة القوانين الدولية بإرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة؟".

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

                            

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

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