عاجل.. مبابي يخبر باريس سان جيرمان بالقرار النهائي









واشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إلى أن مبابي عقد إجتماعاً مع القطري ناصر الخليفي يوم الاثنين الماضي، وقد أخبره أنه لا يريد التجديد ويريد الذهاب لريال مدريد فقط .





فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن قرار كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن مستقبله داخل حديقة الأمراء.

واضافت الصحيفة أن اللاعب قد أكد لإدارة النادي الفرنسي أن رغبته الحقيقة أن يكون هو أساس المشروع الجديد للوس بلانكوس خلال السنوات المقبلة، بدلاً من أن يكون الرجل الثالث في حديقة الأمراء .





وينتظر مبابي تحرك ريال مدريد الرسمي عن طريق تقديم أول عرض لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد معه هذا الصيف.