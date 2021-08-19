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كارتيرون يستقر على أول الراحلين عن الزمالك

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
كتب احمد السيد
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استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون على رحيل محمد عواد حارس مرمى الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن كارتيرون استقر على رحيل عواد خلال انتقالات الصيف المقبلة بسبب اعتماده على الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

وأضاف المصدر ذاته : كارتيرون لا يرغب في وجود ٣ حراس كبار في الفريق منعا للمشاحنات أو الأزمات أو رغبة الجميع في المشاركة بشكل أساسي، لذلك فضل رحيل عواد على سبيل الإعارة او البيع النهائي.

وشارك عواد في عدد قليل من مباريات الزمالك خلال بطولة الدوري المصري الممتاز بنسختها الحالية، حيث اعتمد البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأبيض الحالي على الثنائي جنش وأبو جبل في أغلب الأوقات.

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