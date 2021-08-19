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في ذكرى رحيله.. إليكم أبرز المعلومات عن المؤلف محفوظ عبد الرحمن

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يصادف اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن الذي توفي عام2017 في يوم19 أغسطس، وبالتزامن مع ذكرى وفاته، يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه :


- وُلد يوم 11 يونيو عام 1941، بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، وتخرج من جامعة القاهرة عام 1960 وعمل في وزارة الثقافة منذ عام 1963 بدار الوثائق التاريخية.



- شارك سكرتير تحرير في إصدار 3 مجلات متوالية، هي مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، ومجلة الفنون. 

- حصل محفوظ عبد الرحمن على جائزة الدولة التشجيعية عام 1972، وجائزة أحسن مؤلف مسرحي عام 1983 من الثقافة ‘

حصل علي الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل " أم كلثوم" ، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2002 "


- من أهم أعماله سليمان الحلبي، الزير سالم، عنترة، قابيل وقابيل، بوابة الحلواني ، أم كلثوم، وليلة "سقوط غرناطة ".


- أبرز أعماله السينمائية :" ناصر 56" ،" "حليم"

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