في ذكرى رحيله.. إليكم أبرز المعلومات عن المؤلف محفوظ عبد الرحمن

يصادف اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن الذي توفي عام2017 في يوم19 أغسطس، وبالتزامن مع ذكرى وفاته، يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه :





- وُلد يوم 11 يونيو عام 1941، بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، وتخرج من جامعة القاهرة عام 1960 وعمل في وزارة الثقافة منذ عام 1963 بدار الوثائق التاريخية.







- شارك سكرتير تحرير في إصدار 3 مجلات متوالية، هي مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، ومجلة الفنون.



- حصل محفوظ عبد الرحمن على جائزة الدولة التشجيعية عام 1972، وجائزة أحسن مؤلف مسرحي عام 1983 من الثقافة ‘



حصل علي الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل " أم كلثوم" ، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2002 "





- من أهم أعماله سليمان الحلبي، الزير سالم، عنترة، قابيل وقابيل، بوابة الحلواني ، أم كلثوم، وليلة "سقوط غرناطة ".





- أبرز أعماله السينمائية :" ناصر 56" ،" "حليم"