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مؤشر قوي يقرب كيليان مبابي من الأنتقال لريال مدريد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس عن وجود مفاجأة مدوية ستشهدها الساعات القليلة القادمة فيما يخص مستقبل كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن مبابي عقد إجتماع مع رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي وأبلغه بأنه لا يريد التجديد ويرغب في الذهاب لفريق نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن رئيس النادي الفرنسي منزعج تمامًا بكل هذه الأنباء خاصةً أنه وفر لمبابي شراكة مع ليونيل ميسي ما يضمن له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بسهولة.

في الوقت الذي ينتظر فيه مبابي تحرك رسمي بواسطة ريال مدريد للحصول على خدماته خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير 2022 مجانًا.

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