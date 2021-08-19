Advertisements
عشرات القتلى في اشتباكات عرقية بالكاميرون
الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:13 م
وكالات
Advertisements
قتل 32 شخصًا في اشتباكات بين رعاة ماشية وصيادين في شمال الكاميرون هذا الشهر وأُحرقت 19 قرية، حسبما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وفر نحو 11 ألفا، إلى تشاد ونزح 7300 آخرين
في منطقة أقصى الشمال بالكاميرون بعد تفجر القتال في 10 أغسطس (آب) بين رعاة عرب الشوا
وشعب موسغوم، الصيادين والمزارعين.
وكان مسؤولون وصفوا الاشتباكات بأسوأ عنف
عرقي تشهده الكاميرون منذ سنوات.
ويقاتل جيش الكاميرون، جماعة بوكو حرام
منذ سنوات وفي الآونة الأخيرة مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش.
Advertisements