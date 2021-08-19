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عشرات القتلى في اشتباكات عرقية بالكاميرون

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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قتل 32 شخصًا في اشتباكات بين رعاة ماشية وصيادين في شمال الكاميرون هذا الشهر وأُحرقت 19 قرية، حسبما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

 

وفر نحو 11 ألفا، إلى تشاد ونزح 7300 آخرين في منطقة أقصى الشمال بالكاميرون بعد تفجر القتال في 10 أغسطس (آب) بين رعاة عرب الشوا وشعب موسغوم، الصيادين والمزارعين.

 

وكان مسؤولون وصفوا الاشتباكات بأسوأ عنف عرقي تشهده الكاميرون منذ سنوات.

 

ويقاتل جيش الكاميرون، جماعة بوكو حرام منذ سنوات وفي الآونة الأخيرة مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش.

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