التعليم تقابل طلاب الثانوية المتظاهرين بسبب النتيجة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة تقوم الآن بالاستماع لعدد من الطلاب وأولياء الأمور المتجمهرين بسبب نتيجة الثانوية العامة للوقوف على طلباتهم.





وأضافت المصادر، أن الوزارة سوف تقوم باصدار بيان رسمي قبل نهاية اليوم فيه كامل التفاصيل.





وكان قد تجمهر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة صباح اليوم اعتراضا على النتائج.





وعقد وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.



