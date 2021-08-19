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التعليم تقابل طلاب الثانوية المتظاهرين بسبب النتيجة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة تقوم الآن بالاستماع لعدد من الطلاب وأولياء الأمور المتجمهرين بسبب نتيجة الثانوية العامة للوقوف على طلباتهم.

وأضافت المصادر، أن الوزارة سوف تقوم باصدار بيان رسمي قبل نهاية اليوم فيه كامل التفاصيل.

وكان قد تجمهر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة صباح اليوم اعتراضا على النتائج.

وعقد وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وقال، إن هذا العام عام خاص جدًا ونعتبر دفعة الثانوية العامة لهذا العام دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، ونحتفل اليوم بتخريج دفعة من أبنائنا في الثانوية العامة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية.

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