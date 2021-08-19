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شوقي غريب يطلب مهلة للتفكير قبل حسم وجهته القادمة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي السابق عن تلقيه الكثير من عروض التدريب بعد نهاية مهتمه مع الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وفضل غريب دراسة كافة العروض التي تلقاها من مصر أو من الخارج قبل تحديد الوجهة القادمة وذلك في إطار الحرص على خوض تجدي جديد وسعيًا وراء تحقيق إنجاز يضاف لسلسلة الإنجازات التي سبق وأن حققها.

وعلم الفجر الرياضي من مصدر مقرب أن شوقي غريب تلقى ثلاثة عروض من أندية ومنتخبات عربية وأندية في الدوري المصري لكنه طلب مهلة للتفكير قبل الرد على تلك العروض.

ويعكف غريب خلال الساعات القليلة القادمة على كتافة التقرير الوافي عن مسيرة المنتخب المصري الاوليمبي خلال فترة ثلاثة سنوات ونصف تولى فيها المهمة من أجل رفعه للجنة المؤقتة التي تدير إتحاد الكرة.

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