مركز تجميع بلازما عن خدمة المتبرعين: "كأنهم قاعدين في كافيه" (فيديو)

قالت الدكتورة أمل سفوح، مدير مركز لنقل الدم تجميع بلازما الدم بطنطا، إنه يشترط للتبرع بالبلازما أن يكون المتبرع عمره من 18 إلى 60 عاما، ووزنه يزيد عن 50 كيلو، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة في الكبد والكلى والقلب، وأن تكون صحته العامة جيدة.





وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن عملية استخلاص البلازما من الدم آمنة جدا، مؤكدة أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية وكل الأدوات تستخدم لمرة واحدة، لافتة إلى أنه يتم استخراج مواد هامة للغاية من البلازما لاستخدامها في علاج كثير من الأمراض.



