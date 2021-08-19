باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة راموس للتدريبات





أصدر الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيان عن حالة المصابين في الفريق قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها ضد بريست لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري.





ومن المثنتظر أن يلاقي العملاق الفرنسي نظيره فريق نادي بريست يوم غدًا الجمعة في المواجهة التي من المُنتظر أن تشهد الظهور الأول لليونيل ميسي بقميص البي إس جي.





وأكد النادي في بيانه أن غياب راموس وكولين داجبا عن التدريبات الجماعية سوف يستمر حتى نهاية فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر القادم حيث يخوض كلًا منهما تدريباته المنفردة لإستكمال البرنامج العلاجي.





وقد يعود راموس في مواجهة أولمبيك ليون يوم التاسع عشر من سبتمبر في الوقت الذي من المُمكن أن يخوض فيه مواجهة ميتز التي تقام يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.