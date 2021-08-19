عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد





يحرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي على ضم واحد من أبرز لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.





ويسعى العملاق الإيطالي إلى ضم الاسباني فرانشيكو إيسكو الذي ينتهي عقده مع الملكي بنهاية الموسم القادم ويريد الريال التخلي عنه للحصول على الأموال بدلًا من رحيله مجانًا.





وأشارت صحيفة " موندو ديبورتيفو الإسبانية " أنه من المُرجح ألا يتغير وضضع اللاعب كثيرًا مع كارلو أنشيلوتي بعد أن فقد فرصة المشاركة اساسيًا مع المدير الفني السابق زين الدين زيدان.





في الوقت الذي يسعى فيه الميلان لضمه من أجل تعويض رحيل الدولي التركي هاكان تشالهناوجلو الذي رحل صوب فريق نادي إنتر ميلان خلال الصيف الجاري.