26 أغسطس.. نظر طلب أحمد عز بتحويل توأمه لمدرسة أخرى



وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.



محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيهاً إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.



يُشار إلى أن زينة كانت أقامت دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيهاً مصروفات مدارس أولادها التوأم وقبلتها المحكمة وألزمت عز بالمصاريف.



وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيهاً شهريًّا.



وكانت المحكمة قد قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.



كما قدم محامي زينة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيهاً إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.