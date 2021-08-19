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26 أغسطس.. نظر طلب أحمد عز بتحويل توأمه لمدرسة أخرى
الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:29 م
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى إلى جلسة الخميس المقبل.
ورفضت المحكمة في وقت سابق، طلب عز بنقل الصغيرين إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة إلى مرافعة معتز الدكر، محامي زينة والذي طلب برفض الطلب المقدم من عز تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لحضور القاضي الأصيل، بعدما رفضت المحكمة الطلب الأول.
وفي وقت سابق، قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الفنانة زينة، دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.
وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيهاً إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.
وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.
محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيهاً إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.
يُشار إلى أن زينة كانت أقامت دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيهاً مصروفات مدارس أولادها التوأم وقبلتها المحكمة وألزمت عز بالمصاريف.
وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيهاً شهريًّا.
وكانت المحكمة قد قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.
كما قدم محامي زينة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.
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