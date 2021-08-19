جابر الخواطر.. أبرز 5 مواقف للرئيس السيسي في شهر يوليو واغسطس



الرئيس الإنسان أو داعم الغلابة أو جابر الخواطر، جميع الألقاب التي لقب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تولية أمور البلاد، بسبب الموافق التي يقوم بها خلال تلك السنوات السبع.



لم تقف تلك المواقف علي الإنسان بل علي الدول وتقديم الدعم لهم بدون النظر إلي خلافات السياسية من هنا ترصد مواقف إنسانية إلي لقب الرئيس الإنسان.



ومن هنا ترصد "الفجر" مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية خلال شهر يوليو واغسطس.







حياة كريمة



قام الرئيس السيسي، خلال حضورها فعاليات مبادرة حياة كريمة بإطلاق مشروع تنمية الريف المصري "حياة كريمة "والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، والتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.



جابر الخواطر



دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأستاذ محمد رشاد مصطفى، صاحب واقعة كمسري قطار ركاب منوف طنطا، لحضور حفل مبادرة حياة كريمة.

وقصة حادث القطار هي قيام كمسري يعمل بشركة الحديد بتعدي علي الأستاذ محمد أمام بنتها الصغيرة.





قلب الأب



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية، وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور "، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إلى جانب كلٍ من دينيس إيريك الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، وخريستو ثيودور رئيس الجالية اليونانية في مصر.





الجمهورية الجديدة



قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق شباب الجمهورية الجديدة، هو أكبر كيان شبابي للمتطوعين في مصر.

ولهذا قامت حملة شباب الجمهورية الجديدة للأول مرة لها بعمل يوم للتبرع بالبلازما والحس علي التبرع وذلك من خلال الحملة وحيث تقوم الحملة في مراكز تجميع البلازما في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا.





الرئيس الإنسان





بعد نداء الطالبة ندي حربي إلي الرئيس السيسي، وهي تطلب منها أن تكمل تعليمها.



وبناءً على ذلك كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع الجهات المختصة، أن الطالبة المجتهدة ندى حربى حسن، ابنة محافظة أسوان، التي كافحت حتى حصلت على المركز الأول بالديبلومات الفنية شعبة السكرتارية، واستحقت منحة تعليم من مؤسسة "حياة كريمة".